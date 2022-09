– Nagyon megtisztelő számomra ez a kitüntetés, mivel az Egri Főegyházmegye több mint ötven intézményének pedagógusai, dolgozói közül heten részesültünk ebben. Felemelő érzés volt átvenni a kitüntetést dr. Ternyák Csaba érsektől – nyilatkozta hírportálunknak a díjazott, aki magyar, orosz és német szakos tanárként közoktatási vezető végzettséget is szerzett az elmúlt évtizedekben.

– Tanári pályámat 1988-ban kezdtem a kenderesi általános iskolában, már harmincnégy éve dolgozom itt. Voltam felsős szakmai igazgatóhelyettes, 2009-től vettem át az intézmény vezetését, azóta több fenntartónk is volt. 2015. szeptember 1-jével vett át bennünket az Egri Főegyházmegye – tudtuk meg Nagyné Lenge Margittól, aki a pedagógus életpályamodell indulásakor Pedagógus II., majd 2015-ben Mesterpedagógus fokozatot szerzett, azóta szakértőként is tevékenykedik.

– Szakmai tudásomat továbbképzéseken gyarapítom, és a kollégáimat is erre ösztönzöm. Szeptemberben 126 óvodás és 188 iskolás – köztük 17 elsős – kezdte meg az új nevelési évet, és biztosított a napközis ellátás is. A nyári szünetben megtörténtek iskolánkban és óvodánkban a szükséges karbantartások, eszközbeszerzések. Pedagógusaink mindent megtettek, hogy a gyerekeket szépen dekorált, színes csoportszobák és tantermek várják szeptember 1-jén. Oktatómunkánk kiemelt területei idén is a biztos alapkészségek kialakítása, az idegen nyelv oktatása első osztálytól, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás. E célok eléréséért sok délutáni foglalkozást is indítunk.

A tehetséggondozást segítik a középiskolára és a tanulmányi versenyekre felkészítő foglalkozások, az informatika vagy a német szakkör, utóbbin második idegen nyelvként tanulják a gyerekek a németet.

– A felzárkóztatás érdekében a felsősöknek e tanévtől tanulószobát szerveztünk. Katolikus iskolaként fontos feladatunk a tanulók személyiségének keresztény szellemű formálása. Így szeptembertől a hetet közös imapercekkel kezdjük Koltavári Attila atyával és hitoktatónkkal, az osztályok pedig miséken vesznek részt. Az előttünk álló tanév mottója: „A szentmise a család erőforrása.” Ennek a jegyében várjuk és hívjuk a szülőket, nagyszülőket az iskolamisékre és a vasárnapi szentmisékre. Ezenfelül továbbra is megvalósítjuk hagyományőrző, teremtésvédelmi és osztályprogramjainkat. Az óvodában az újonnan érkezettek beszoktatása után szintén lesznek olyan programok, amelyeken számítunk majd a szülők jelenlétére is – magyarázta a díjazott.