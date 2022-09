Kiss Imréné közönségsikert aratott, ráadásul nem először. A túrkevei nyugdíjas hölgy linzer süteményét a Szarvasi Szilvanapok követői újra a legjobbnak választották, másik két szilvás édessége pedig a sütiverseny zsűrijét is meggyőzte.

A lekváros hüvelykujj süti lett az idei Szarvasi Szilvanapok sütiversenyének közönségdíjasa, az édesség a túrkevei Kissné Magdi konyhájában készült.

– Az alap linzertészta, melyből kekszet formáztam, a közepét hüvelykujjal nyomtam be, innen ered a neve is. A mélyedésbe szilvalekvárt tettem. Ezen a versenyen ugyanis minden sütinek szilvásnak kell lennie. Örültem, hogy a közönség ezt választotta – mesélte örömmel a túrkevei hölgy.

Kiss Imréné már harmadszor aratott közönségsikert.

– Elképesztő a támogatás, amit kapok, sok ismerős szavaz rám. Én ezt igyekszem is meghálálni, volt például, hogy a nyereményemet „kisorsoltam” a rám szavazók között. Mindig, most is azt mondom, hogy a versenyt a közönségem nyerte meg – tette hozzá.

Nem ez a finomság volt az egyetlen, mellyel Magdi benevezett a szarvasi sütiversenybe.

A zsűri a legjobbak közé választotta a szilvalekváros kiflijét és a különlegességnek számító pavlova szilvalekváros tekercsét is. Mindkét süteményt a harmadik helyre rangsorolták az ínyenc ítészek.

– Nagy öröm számomra, hogy elismerték a desszertjeimet, különösen azért, mert így bebizonyosodik, hogy a hagyományos finomságoknak igenis van létjogosultságuk. Én ugyanis hagyományos süteményeket készítek, olykor újragondolom azokat, de akkor is maradok az egyszerű dolgoknál, hagyományos alapanyagoknál. Ez lesz az elvem jövőre is, már most kitaláltam, mivel fogok benevezni a Szarvasi Szilvanapok sütis versenyébe, ahová egyébként szinte már „haza járok” – mesélte Kiss Imréné.

Olykor persze más versenyeken is részt vesz, szokott recepteket küldeni internetes felhívásokra is, illetve gasztronómiával is foglalkozó magazinokhoz is. És persze olykor szűkebb hazájában is megméreti magát. Mezőtúron és Túrkevén is nevezett már tökös sütemények versenyére, ezeken szintén jó eredménnyel szerepeltek a házi finomságai. Az sem kérdés, hogy ezekbe a házi süteményekbe kizárólag saját főzésű dzsemek, lekvárok kerülnek.

A Lekváros hüvelykujj nevű sütemény bizonyítja, hogy napjainkban is van igény a hagyományos alapanyagokból készült finomságokra Beküldött fotó



– Korábban is sok dolgot tettünk el télire, amióta nyugdíjas vagyok, még aktívabban foglalkozunk ezzel. Üstben főzzük a szilvalekvárt, szoktam birsalmasajtot és -lekvárt is készíteni, most újdonságként fügesajt készült a konyhában – sorolta Magdi, aki férjével gyümölcsfákat nevel a kertben, azokról kerülnek le a befőznivalók. Mindezek mellett paradicsomot is tesznek el, persze azok nem feltétlenül a sütikbe kerülnek.

S hogy ki kóstolja, teszteli a számos finomságot, ami Magdi konyhájában készül?

A családom. A férjem szereti a sütiket, ő nem szokott kritizálni, neki általában minden ízlik. A fiam a legnagyobb kritikusom. Jó szájíze van, általában meg is fogadom a tanácsait, melyet el szokott mondani a jobb eredmény érdekében. Mellettük az unokáim, a testvéreim, az ő gyerekei is szívesen kóstolnak, szóval mindig van előzsűrim

– tette hozzá végül a hölgy.

Síkfutásban még mindig ő tartja a csúcsot

Kiss Imréné a süteménykészítésben kétségkívül elkötelezett, s ezáltal sikeres is. Magdi más dologban is komoly eredményekkel büszkélkedhet, bizony sikeres sportolói múltja is van.

– Túrkevére jártam gimnáziumba, de mivel ott nem volt szakosztály, a Szolnoki MÁV színeiben versenyeztem atlétaként. A száz méteres síkfutás és a távolugrás voltak a versenyszámaim, válogatott is voltam 1972-ben – idézte fel az emlékeket. Magdi 1971-ben a Nagykun Viadalon (melyet manapság is, két évente megrendeznek Nagykun diák sportviadal néven) síkfutásban rekordot döntött.

– Ezt azóta sem szárnyalta túl senki. Én azonban elhatároztam, hogy amikor Túrkeve ad otthont a viadalnak, azt a bizonyos érmemet átadom a legjobb lány atlétának, vagy annak, aki megdönti a csúcsot. Ez az érem tehát egy vándorérem lett – tette hozzá.