– Műszaki vonalon több tekintetben is igyekeztem felkészülni arra, miként lehetne környezetbarát módon üzemeltetni a falut. 2002 óta vagyok polgármester, előtte jegyző voltam, sőt, műszaki munkatárs is a hivatalban – kezdte mondandóját a Pest megyei község polgármestere. Dr. Petrányi Csaba elmondta: az elmúlt években bőven volt alkalma megfigyelni más települések jó gyakorlatait.

Németországi testvértelepülésüktől, Nandlstadttól kifejezetten sokat tanult a falu.

– Nandlstadt a 2000-es évek elején lett a testvértelepülésünk. Már a kapcsolatfelvételünk legelején megtapasztaltuk, hogy a megújuló energiák hasznosítása terén rendkívül magas szinten állnak. Ezt követően nemzetközi projektekben vettünk részt, amelyekben más nyugati önkormányzatok hulladékgazdálkodási és energetikai újításai jelentek meg – folytatta a településvezető.

Miután arról is szót ejtett, hogy ezekből az élményekből adódik az az ökogondolkodás, miszerint Magyarországon is érdemes természetközeli energiákra támaszkodni. Az első jelentősebb beruházást 2007-ben indította el a község, akkor az idősek otthonára került napkollektor. Hat évvel később pedig más intézmények tetején is elhelyeztek ilyen rendszereket, majd egyre több energetikai beruházást „aknáztak ki”. A sokéves fejlesztéseket a tanuszoda zárta, mely geotermikus energiával és háromszor ötven kilowattos napelemmel üzemel. Teljes energiafüggetlenségét ugyanakkor egy további ötven kilowattos rendszer megépítésével érné el. Ennek kialakítása folyamatban van.

Dr. Petrányi Csaba hangsúlyozta: bár a legnagyobb energetikai beruházások már megtörténtek, a jövőben is korszerűsítéseket tervez az önkormányzat.

– A világítás modernizálásán túl vagyunk, és a nyílászárók cseréje is lezajlott, ám a faluháza és az idősek otthona energetikai korszerűsítésére pályázaton nyertünk, így ez a feladat még ránk vár. Ha ez a projektünk is véget ér, akkor azt gondolom, a legtöbbet hoztuk ki Újszilvás energetikai rendszeréből – tette hozzá.

Azt is megtudhattuk, hogy a helyi naperőmű bármennyire is jó eredményeket produkál, annak termelési értékét – melyet a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.-től kapnak vissza – a tíz évre felvett százhatvanmillió forintos hitele törlesztésére fordítja a település. A hivatal ugyanis ekkora összeget vett fel korábban a tanuszoda megépítésére.

– Annak ellenére, hogy az önkormányzati épületek javát napelemekkel láttuk el, ettől még villanyszámláink nekünk is vannak. Ám nem mindegy, hogy mennyit fizetünk az áramért, 37 forintot vagy 106-ot. Január 1-jétől a szabad piacra lépünk, és akkor ki tudja, milyen árak várhatók. Lehet, hogy alacsonyabbak a számláink, mint más önkormányzatoknak, abból adódóan, hogy kompenzálnak a napelemek, de teljesen energiafüggetlenek azért még nem vagyunk. Az intézményeink tetején lévő rendszereket bővítenünk kell az elkövetkezendő öt évben – vázolta a jövőbeni terveket a polgármester.

Dr. Petrányi Csaba zárszavában felidézte: korszerű technológiákkal működő uszodájuk immár egy esztendeje üzemel. A működtetés közben eddig csupán kisebb problémák merültek fel, összességében kiválóan vizsgáztak a környezetbarát megoldások.

Az eddigi tapasztalataink fényében úgy vélem, a komplexum méltó prototípusa lehet a hasonló létesítményeknek a térségben. Ha pedig január 1-jétől energiafüggetlen lesz az uszodánk, akkor annak ténye országosan is példaértékű lehet

– fogalmazott a faluvezető.