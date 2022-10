Idén immár tizenharmadik alkalommal rendezte meg a megyei Civil Konferenciát szerdán a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (CKSZK) a Baross úti székhelyén. A rendezvény előadóit, a vendégeket, civil szervezetek képviselőit egy teljesen megújult Civil Ház fogadta. Az épület ugyanis idén nagyszabású energetikai korszerűsítésen esett át a Miniszterelnökség támogatásának köszönhetően. A beruházást hivatalos átadóját a konferencia előtt tartották.

– Egyesületünk a fűtés korszerűsítését saját erőből el tudta végezni, de a ház további renoválásra szorult. A 40 millió forint támogatásnak köszönhetően ez évben megtörténhetett az energetikai korszerűsítés.

Teljes körű nyílászárócserét végeztünk, szigeteltük az épületet a pincétől a padlásig. A pince szellőztetési rendszert is kapott. Külső és belső festéssel, szigeteléssel, vakolattal, teljesen megújult a homlokzatunk, amely ugyan nem minősül műemléknek, de úgy kellett a munkálatokat elvégezni, hogy beleilljen az utcaképbe.

– Ez okozott némi kihívást, de a kivitelezőnk sikeresen áthidalta a nehézségeket. Az udvart is megújítottuk, hogy a közösségi tereinkkel együtt azt is tudják használni a civil szervezetek – számolt be a fejlesztés részleteiről dr. Molnár Beáta, a CKSZK vezetője, a címbirtokos Contact MKSZ elnöke.

Az átadón Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára rámutatott, az esemény különleges apropóját az adja, hogy 10 éve létezik a Civil Szolgáltató Központok hálózata, és a Contact MKSZ is tíz éve, azaz a kezdetektől látja el az ezzel kapcsolatos feladatokat. Az átadó időpontja annyiból is szimbolikus, hogy a napokban írták ki a NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) pályázatait, mely a konferencia témáját adta.

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő felidézte: Szolnokon 15 éve kapta meg a civil közösségek társadalma a Civil Házat. Arról is szólt, hogy a városnak hosszú évek óta van civil stratégiája, dolgozik civil referens, ami a szoros együttműködést mutatja. A résztvevőket Fejér Andor alpolgármester is köszöntötte, szólva a számos városi rendezvényről, melynek gerincét a civilek adják. Az ünnepélyes szalagátvágást követően az épületet Vizy Domokos atya szentelte meg, majd a Szakajtó Szolnok Népzenei Műhely Egyesület műsora után a nagyterem a civil konferenciára érkezettekkel telt meg.

Az előadásokon szó volt a NEA pályázatokról, pályázható összegekről, határidőkről, korábbi tapasztalatokról, de a gyakran elkövetett hibákról is.