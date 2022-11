Itt a november, ami azt jelenti, hogy már javában a rablóhalak (vagyis ragadozók) szezonjáról beszélhetünk. Ilyentájt a horgászok zöme is előveszi a csukázó szerelékét, már aki nem teszi félre botjait a jövő év tavaszáig, amikor ismét beköszönt a jó idő. Persze nem csak a csuka mozog ilyenkor, vadászva a gyanútlan kis halakra, hogy az igazi hideg beállta előtt még jól teleegye magát, feltöltekezzen energiával a téli fagyos időszakra. Jól harap a süllő és a sügér is, de balint, vagy akár harcsát is jó eséllyel foghatunk – ez utóbbival a Tisza-tavon november 15-e után már ne próbálkozzunk, mivel tilalom van rá, egészen február 28-áig.

A Tószegi Tiszavirág Horgász Egyesület is rablóhalas horgászversennyel tett pontot az idei halfogó megméretések listájára a napokban.

A versenyen nem lehetett pergetni, bár tagadhatatlanul ez a legnépszerűbb módszer, ha ragadozó halat szeretnénk fogni. Viszont két bottal, tetszőleges csalival leshette a huszonnégy nevező a kapást a Csónakázó-tavon. Egyéb halfaj ezúttal nem számított, így hiába is akadt volna horogra mondjuk egy mohó ponty.

Az időjárási viszonyok nem kedveztek a halak kapókedvének, így nem sikerült mindenkinek tenni valamit a szákjába. Egyébként abszolút a csuka vitte a prímet, mindössze egyetlen süllő akadt horogra. A helyezéseket most nem a súly, hanem a halak orrcsúcstól a farokúszó tövéig mért nagysága döntötte el. A győzelemnek és a 81 centis csukának Károly Kevin Noel örülhetett. A második helyet Kálmán Márk szerezte meg, a harmadik helyen pedig Csiker Péter végzett. Az egy szem süllő negyedik helyet ért horgászának. Az uszonyosok a verseny végén visszanyerték szabadságukat.

Bedekovics László egyesületi elnöktől megtudtuk: rablóhalból sem szűkölködik a Csónakázó-tó, bár idén nem telepítettek ivadékokat. Ugyanakkor akad nagy méretű harcsa, az elnök maga is látta, amint a 40–50 kiló körüli példány lehúzott a víz alá egy vadkacsát...