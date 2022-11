– Mindig is foglalkoztatott a környező településeink egyháztörténelme, ezért folyamatosan kutatom azokat – fejtette ki hírportálunknak Fodor Gusztáv, tiszaszentimrei református lelkész.

– Egyik alkalommal felfedeztem, hogy a települések védőszentjeinek a választása igen tudatosnak bizonyult az Árpád-korban. Tiszaszentimrén például építettek egy római katolikus templomot, amelynek Szent Imre lett a védőszentje, később aztán a település átvette a védelmező nevét. Tomajmonostorán pedig egy apátság állt, amely ennek a régiónak a lelki-szellemi központja volt. A Tomaj apátság, az ószentgyörgyi kápolna, valamint Szentkozmadamján és Szentjakab települések is ide tartozhattak. Később a szálak a Szent Koronához vezettek, majd arra is rábukkantam, hogy a Tomaj nemzetségnek az országban máshol is voltak birtokterületei, amelyeken szintén tisztelték az egyes települések szentjeit. Később ezt a felfedezésemet megosztottam dr. Virágos Gáborral, a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti igazgatóhelyettesével, aki március környékén ellátogatott a környező településekre, és áldását adta a kutatások elindítására, hiszen a múltunkból tudunk csak igazán építkezni.

A nemzeti múzeum szakembereinek eddigi vizsgálatai során bebizonyosodott, hogy egykor Tomajmonostora volt a régió központja, mind gazdasági, mind vallási értelemben. A jelenleg is zajló fémkereső detektoros vizsgálatok nyomán számos lelet került elő a község környékén, melyek túlnyomó többsége a középkorból származhat.

– Fodor Gusztáv kezdeti kutatása világított rá, hogy a térség meghatározó szerepet játszott az Árpád-kori magyar kereszténységben, köszönhe­tően az itt letelepedő tomaj nemzetségnek – hangsúlyozta Bakos Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének régészeti koordinátora.

– Elsősorban középkori településhálózatot kutatunk, melynek a kezdeti szakasza a bejárás. Jelenleg sok kiváló állapotú textilplombát, érmét és egyéb tárgyat találtunk, azonban akadtak olyanok is, amik rossz állapotban vannak. A feltárások során az a célunk, hogy megismertessük az emberekkel a térség múltját. Különböző talajradaros vizsgálatot is végzünk egyes lelőhelyeken. A régészeti-topográfiai vizsgálatok már elkezdődtek, az ismert lelőhelyeken és az újonnan felfedezett területeken pedig fémkeresős-műszeres kutatást végzünk. Elsősorban a középkori területekre koncentrálunk, hogy azonosítsuk a rég elfeledett településeket, mint Szentgyörgy vagy Szentkozmadamján. Mostanáig közel hetven lelőhelyet ismernek, azonban a terület adottságaiból adódóan még vagy további kétszázötven várat magára. Várhatóan lesznek olyan felfedezésre váró települések, melyek a császárkorban, az őskor egyes szakaszaiban vagy épp a vaskorban léteztek.

– Felmérjük a terepet és begyűjtjük a talált ereklyéket. Jelenleg sok kiváló állapotú textilplombát és érmét ismerünk, amelyek a kormeghatározást is segítik. A régió az ország kereskedelmi és spirituális vérkeringésben aktívan részt vevő térség volt, mely jelentős kulturális szerepet is játszott. Egy későbbi kutatási terület Kunhegyes közigazgatási területéhez kapcsolódott, ahol a kunok egykori központját is kutatjuk, s mely sejtetni engedi, milyen nagy kiterjedésű és gazdag térség lehetett az. A vizsgálatainkból nemcsak a gazdaságára lehet következtetni, hanem a kulturális sokszínűségre is, amit a kereszténység egyesített a középkorban.

Ezt tapossa el az 1945 utáni időszak, aminek köszönhetően eltűnnek a tanyák és az etnikai, kulturális sokszínűségre utaló jelek. Az itt élő embereknek fontos, hogy ismerjék gyökereiket, az évezredekkel ezelőtt itt élt őseik mindennapjait. Hiszen egy vallás, egy egyház, egy államigazgatás és egy szervezet határozta meg a régió életét, ahogyan az egész országét is. Ám éppen e mikrorégiók mutatják meg azt, hogy mennyire vegyes kulturális képe lehetett a középkori Magyarországnak

