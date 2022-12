Bár a hivatalos közmeghallgatást látszólag teljes érdektelenség kísérte, a lakosok tájékozottak a falu ügyeit illetően. A polgármester is első kézből értesül, hogy a helyieket milyen kérdések foglalkoztatják leginkább, mik a problémáik gondjaik.

– Népszerű nálunk a népkonyha, ahol napi szinten háromszáz adag ételt osztunk ki. Mivel nagy a forgalmuk, sok ember összefut a konyhánál, beszélgetnek, így ez is egyfajta közösségi életnek tekinthető. Gyakran ott vagyok én is az osztásnál, és hozzám bármilyen kérdéssel fordulhatnak, beszélgetek én is velük. Mondhatjuk, hogy ez is felér egy közmeghallgatással, csak épp a testület többi tagja nincs jelen – mutatott rá Virág József polgármester. – Az ülés után is rákérdeztek arra, amiről ott döntöttünk.

Az például nem bizonyult népszerű döntésnek, hogy a megszavazták a kommunális adó bevezetését. Hiszen ilyen eddig nem volt a településen.

– Volt azonban építményadó, bár ebből éves szinten csak 1,2 millió forint bevételünk volt – mutatott rá Virág József.

– Ez most el lett törölve és helyette lesz a kommunális adó. Belterületen éves szinten tizenkétezer forintot kell fizetni lakott épületenként, tanyán hatezer forintot, és az üresen álló belterületi épületek után is hatezret. Tudjuk, hogy ennek nem örülnek az itt élők, a testület sem egyhangúlag fogadta el, de szüksége van az önkormányzatnak a bevételre. Az adóból évente 8 millió forint folyhat be, még ha nem is fizet mindenki, akkor is számolhatunk 6 millióval, ami kis településesetén sokat számít. Akinek ez a plusz kiadás is gondot okoz, fordulhat a szociális bizottsághoz támogatásért, persze nem az adó befizetéséhez, ha kap segítséget a megélhetéshez, a megmaradó pénzéből be tudja fizetni.

Az ülésen többek között elfogadták a helyi iskola és óvoda éves beszámolóját is, Vágó Béla igazgató hangsúlyozta, hogy az egyházi fenntartású intézményben biztosított a fűtés, két évre elegendő pelletük van a kazánhoz, és a napelemeknek köszönhetően az áramellátás sem okoz anyagi nehézséget.

Sikerült értékesíteni a fölöslegessé vált eszközeiket is. Mivel a Magyar Falu Programban nyertek új, modern traktort, a régi, motorhibás MTZ traktortól megválnak, egyúttal a leromlott állapotú billenős pótkocsitól is. Az évtizede használaton kívül rozsdásodó kukásautót sem tudnák már mire használni. Három pályázó vihette a három eszközt, összesen közel egymillió forintért.

Döntöttek még többek között csomagautomata kihelyezéséről, a településrendezési tervről is, valamint a művelődési ház bérbeadásáról a polgárőr egyesület részére. Az igencsak aktív, a lakossággal, faluvezetéssel egyaránt jó kapcsolatot ápoló polgárőrség ott szeretnék megrendezni szilveszteri rendezvényét, a testület pedig azzal támogatja őket, hogy a kultúrházat térítésmentesen rendelkezésükre bocsátja.