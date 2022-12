A díjjal járó összegből a Szolnok Városi Diákok Tanácsa 5 tanulója utazhatott a megyeszékhely lengyelországi testvérvárosába, Bielsko-Bialába. A fiatalok ellátogattak Besztercebányára, Krakkóba és Auschwitz-Birkenauba is. Tanulmányútjuk élményeiről a napokban számoltak be a tanács tagjainak, illetve Szalay Ferenc polgármesternek is, aki a fiatalokat pizzázásra hívta meg az Agóra bisztróban.