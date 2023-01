Csillogó szemű, boldog gyermekekkel telt meg vasárnap délután a volt Szanda ABC épülete Szolnokon. Ligeti József, a 06-os körzet önkormányzati képviselője és a Szolnok Város Fejlődéséért Egyesület várta közös szervezésű programjára a körzetben élő családokat, akik egy bábelőadást is megtekinthettek. A királykisasszony cipője című bemutató előtt és után arcfestés és csillámtetkó készítés is várta a gyerkőcöket. Később közös éneklés is volt, s a résztvevők együtt fogyasztották el a felajánlott sütiket, üdítőket.

Ligeti József közösségi oldalán tett bejegyzéséből kiderül, hogy a Gátőr utcai épületben legközelebb február 19-én tartanak hasonló rendezvényt. Az akkori farsangi mulatságra érdemes majd jelmezben érkezni, hiszen az ötletes maskarákat díjazzák.