Mozart témahetet tartanak a szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában. Ottjártunkkor a zeneszerző Török indulójára zenés-táncos tornával készültek a diákok, melyről Várnai Beáta iskolaigazgató mesélt.

– A zeneszerző közel 270 éve január 27-én született, a naphoz közeledve tantestületünk úgy döntött, hogy Mozart tematikájú programokat szervez – mondta hírportálunknak Várnai Beáta iskolaigazgató.

– Mozart szellemisége most átjárja iskolánkat. Szakórák keretében, osztályfőnöki órákon, sőt még a szünetekben is ő a fő téma. Korabeli jelmezekkel, a gyerekek által készített festményekkel és rajzokkal, valamint pedagógusaink által összegyűjtött tárgyak segítségével mutatjuk be az 1700-as évek közepét. Az elmúlt napokban a tanórák mellett fuvola zenével és filmvetítéssel hoztuk közelebb a diákokhoz a zeneszerző korszakát. Most egy zenés-tornával mozgattuk meg a fiatalokat Mozart Török indulójára.