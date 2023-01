– Mérföldkő ez a nyolcadikosoknak – kezdte mondanivalóját Ladár Edit pszichológus.

– Sokszor keresnek meg azzal a nehézséggel, hogy az érintett végzős diáknak még nincs kiforrott pályaképe és nem tudja, hogy milyen irányba induljon. Ezért a legtöbbször egy ilyen megmérettetés előtt szoronganak és kétségek közt vannak. Aggódnak amiatt, hogy megszerzik-e az elegendő pontszámot, sőt többször foglalkoztatja őket az is, hogy milyen nehézségű feladatokkal kell megbirkózniuk. Amikor ilyesfajta dilemmával látogatnak el hozzám, különböző gyakorlatokkal próbáljuk elűzni a negatív érzéseket. Mindig felelevenítjük, hogy hogyan érdemes felkészülni egy vizsgahelyzetre. A legfontosabb, hogy felismerje a rossz érzést magában, hiszen ennek következtében megfelelően tudja alkalmazni azokat a technikákat, amiket gyakorlunk.

Kétféle típusú szorongó ember létezik: Az egyik, akit a szorongás jobb teljesítményt nyújt a megszokottnál, a másik pedig épp ennek az ellenkezője.

– A légzőgyakorlatok segítségével sokkal könnyebben tudjuk oldani a bennünk lévő feszültséget – folytatta a szakértő.

– A konzultációk során megtanítom a fiatalnak, hogyan tud megfelelő, mély légzéssel segíteni önmagán. Az egyik kezet a mellkasra, a másikat pedig a hasra helyezve megfigyelhetjük a levegő áramlását, amely segít megnyugodni és elterelni a gondolatainkat. Érdekes módon újszülöttként ezt igen könnyedén műveljük, azonban az idő előre haladtával elfelejtjük azokat. Nagy segítségként szolgálhat a fiatalok számára az is, ha az adott középiskolába ellátogatnak, hiszen egy ismerős környezet szintén oldhatja a feszültséget. Elképzelheti a szituációt, aminek hatására előre tud tervezni. Mindezek mellett a támogató családi légkör is nagyban meghatározza a gyermek jólétét és teljesítményét. Fontos, hogy a megszerzett tudása, a megküzdési mechanizmusai és hozzáállása mellett a család is támogató közeget nyújtson számára.