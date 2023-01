Negyvennégy millió forintot nyert útépítésre a tiszazugi önkormányzat. Ahogy Pintér Csaba Gábor polgármestertől megtudtuk, a beruházás a Szent Jakab Apostol utcát, valamint a Béke és Perényi utcák egy részét érintik.

– Az új kúthoz vezető Szent Jakab Apostol utcán tizenévvel ezelőtt vezették be a csatornát, akkor szétdarabolták az aszfaltot, amit bár javítottak, de így is megsüllyedt, kátyússá vált. Ezért is szükséges az újraaszfaltozás – magyarázta.

A pályáztatás még hátra van, de egy vállalkozóval felvették a kapcsolatot. Elmondása szerint, ha az időjárás engedi március végén már belekezdhetnek a munkába.