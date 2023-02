Sok-sok óra szolgálattal a hátuk mögött kutatnak túlélők után vármegyénkbeliek is Törökországban. Ahogy a Topdogs közösségi oldalán írják a szolnoki Kröpfl Erzsébet és kutyája Solka több mint négy napja indultak Törökországba a HUBA Rescue24 Nemzetközi csoport kötelékében.

– Aki ismeri, tudja, hogy Solka egy örökmozgó fáradhatatlan lélek, de ez első hetvenkét óra után már ő is bárhol, bármikor el tud aludni, ahol egy kis pihenésre van lehetősége – fogalmaztak.

A páros már az első napon talált egy túlélőt, akit a kutatócsapat sikeresen ki is mentett a romház első emeletéről. Azóta is bárhova küldik őket, úgy mennek előre, mintha az első órákban lennének, persze azért pihenésre nekik is szükség van.