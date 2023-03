Az elkövetkezendő hónapokban renoválják a kistelepülés emblematikus obeliszkjét, az Árpád-emlékművet. A honfoglalás emlékére, 1895-ben megalkotott kőépítmény a környék egyik legrégibb alkotása, melyet annak idején Nagykőrös elöljárósága állíttatott a Nagypengyom halmán.

A felújítás hátteréről Pásztor Roland polgármester elmondta: immár a képviselő-testületi döntés is megszületett arról, hogy rendbe teszik a különleges obeliszket.

– Ehhez már a kivitelezőt is kiválasztottuk, a munkálatokat egy helyi kőfaragómester, Balla Ferenc végzi majd el. Túl vagyunk a szerződéskötésen, a renoválás befejezésének határideje augusztus 10. – taglalta a polgármester, aki arról is beszámolt, hogy a jövőben az emlékművet ölelő ligetet is megújítanák, ez azonban egy ideig még várat magára.

– Arra számítok, hogy rendkívül nagy munka lesz a restaurálás, hiszen az építmény mintegy nyolc méter magas, ráadásul körbe is kell állványozni. Az obeliszk egyébként sóskúti kőből készült, és ebből is állítják helyre az állapotát – fogalmazott Pásztor Roland.