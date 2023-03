Molnár Ferenc méhész mester elmondta, már a méhek betelelési időszaka is nehézkesen indult.

– Tudni kell, ez az időszak valójában már augusztusban megkezdődik, ekkor viszont a rendkívüli aszály miatt nagyon kevés virágport lehetett gyűjteni, pedig erre az utódok táplálásához nagy szükségük van. A telelő méh hat hónapig él, ezek most virágporszegény környezetbe születtek bele, kevés táplálékot kaptak, így kevesebben is lettek. Aztán jött a következő probléma: az enyhe tél. A méhek télire fürtökbe rendeződnek, ami +8 foknál következeik be. Ám gyakran emelkedett e fölé a hőmérséklet, ilyenkor a fürt felbomlott, a lehűlésnél pedig újra kellett rendeződniük.

A fürtön belül 20 fokot kell előállítaniuk. Így télen több táplálékot is fogyasztottak és így a szervezetüket is igénybe vette a változékony időjárás, legyengültek. Sokan azt hiszik, ha nincs kemény tél, az jó a méheknek, pedig az az optimális, ha tartósan nagy hideg van, ilyenkor a méhek nyugvó állapotba kerülnek.

– Már december végén, januárban találhattak virágport a méhek, kirepültek. Utána viszont még jöttek fagyok. Több méhész is panaszkodott arra, hogy a kaptáraikban a méhek állapota nagyon vegyes. Most akkor járnánk jól, ha a későbbiekben már nem jönne erősebb lehűlés. Ilyenkor már elkezdik az utódokat is etetni, ha sok virágport tudnak begyűjteni, intenzíven beindul a fejlődésük. De ha megint beáll akár egy hétre is a hideg, megint össze kell állniuk fürtbe. De most már nem elég a fürtön belül a 20 fok, hanem már 30 fokot kell előállítaniuk.

– Nagyon tavaszias volt az idő a múlt héten, a méhek már javában virágport gyűjtenek – számolt be tapasztalatairól a 62 éve méhészkedő Hegedűs József. – Ilyenkor már virágzik a pitypang, de többek között az őszibarack, a mandula, de beindul a többi gyümölcsfa is. A méheknek nagyon jó, ha már van bőven virágpor, így tud petézni az anya, mely naponta akár ezerötszáz-kétezer petét is képes lerakni.

Április elején a régi méhek elhullanak, de addigra már megerősödik az új szaporulat. Az én méheim jól is teleltek, három-négy százalékos elhullás elfogadható, ilyen mindig van. Jól sikerült a fiasítás is.

– Mivel télen nem volt nagy hideg, sokszor kirepültek. Ennek annyi előnye van, hogy ilyenkor az ürüléküket ki tudják szórni. Ebből a szempontból az a jó, ha téli időszakban, amikor tíz fok fölött van a hőmérséklet, legalább havonta egyszer elhagyják a kaptárat – mutatott rá a méhész, aki hatvan méhcsaládot nevel.

– Várjuk a május elejét, akkor megyünk vándorolni akácra. Negyven méhcsaládot viszünk, a többi itthon marad. Reméljük, jó lesz a méztermés. Bár az akác is akkor az igazi, ha már előző év augusztusában kellő csapadékot kap, és tavaly nem sok eső hullott. A jó akácvirágzáshoz 22-23 fok hőmérséklet kell, és fontos, hogy éjjel se csökkenjen 18 alá. A napraforgónak, hársnak viszont az a jó, ha a meleg 40 fokhoz közeli – mutatott rá Hegedűs József.

Lakatos László csataszögi méhésznél is jól telelt az állomány, öt százalék alatt maradt a veszteség.

– Már egy hónapja kijárnak a méhek. A tyúkhúrról és a különféle gyomnövényekről tudnak virágport gyűjteni, de kinyíltak többek között a jácintok, nárciszok is. Erősnek látszanak a méheim, szépen dolgoznak, de sokat számít, hogy az elkövetkezendő hetekben lesz-e lehűlés, fagy, csapadék. Április közepe táján majd körbenézek a bejáratott akácos helyeken, hová érdemes vándorolni. A tavalyi méz értékesítésével sincs gondom, főleg, hogy a decemberi országos versenyen szereztem egy arany és egy ezüst minősítést, ez növelte az érdeklődést.