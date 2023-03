A zsákmánynak is tisztelet jár

Megtudtuk, a kilőtt vadaknak azért készítenek „ravatalt”, hogy megadják nekik a tiszteletet, végtisztességet. Általában örökzöld ágakkal rakják körbe a terítéket, bár nyári időszakban zöld lombos gallyakat is használnak. Ez része a magyar vadászati hagyományoknak. Ilyen formán a vadaktól úgymond végső búcsút vesznek, tehát nem csak egyszerűen leölik őket. A kürtszó is a hagyományok része: ahogy a farkas is üvölt, mikor megfogja a zsákmányt, úgy a vadász kürttel jelzi sikerét. E szertartás része a máglya is; általában kettőt gyújtanak meg a teríték előtt, de nagyvad esetén szoktak négyet is.