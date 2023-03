A háztartásokban feleslegessé vált, ám jó állapotban lévő holmik, köztük ruhaneműk, lakástextilek, megunt játékok és könyvek, konyhai eszközök és lakberendezési tárgyak találtak új gazdára az alattyáni közösségi házban, ahol a múlt szombaton immár második alkalommal rendezték meg a használták áruk vásárát. Az önkormányzat felhívására a lakosok rengeteg használaton kívüli dolgot felajánlottak, melyek másoknál új életre kelve igazi kincsekké válhatnak.

A vásárt a település jegyzője, Tóth Ildikó ötlete alapján indították el, aki néhány héttel ezelőtt hírportálunkon olvasott egy hasonló akcióról. A kezdeményezésnek több célja van.

– A használt árukat az önkormányzat adományként fogadja a lakosoktól és jelképes összegért értékesíti. Ezzel egyrészt meghosszabbítjuk a tárgyak élettartamát, hiszen visszakerülnek a körforgásba, így a környezetvédelmet is szolgáljuk – emelte ki Tóth Ildikó.

Ugyanakkor a nehéz gazdasági helyzetben a lakosok olcsón vásárolhatnak különböző termékeket, a település pedig a helyiek összefogásával plusz pénzhez jut, amit rendezvényekre fordítanak. Az önkormányzat a lakosoktól kapott segítséget a programok színesítésével tulajdonképpen visszaadja a helyi közösségnek. A jegyzőtől azt is megtudtuk, hogy nagy érdeklődés kísérte az első két alkalmat, ahol pár száz forintért keltek el a különböző ruhaneműk, eszközök és egyéb apróságok. A komolyabb háztartási gépekhez néhány ezer forintért lehetett hozzájutni. Fontos, hogy a megmozdulásnak közösségkovácsoló ereje is van, a nyugdíjas klub például segítséget ajánlott fel az áruk értékesítésében. A program a vásárláson túl egy pohár meleg tea és sütemény elfogyasztása mellett a beszélgetésre, ötletelésre is alkalmat ad.

Az első három vásár értékesítéséből befolyt összeget a Majális ünnepségre fordítjuk, melyet idén első alkalommal a hagyományőrzés jegyében rendezünk meg. Eddig közel hetvenezer forint jött össze, április 12-én tartjuk a harmadik vásárt. Az akciót rendszeres időközönként szeretnénk megszervezni, melynek bevétele minden esetben valamelyik települési programot gazdagítja. A nyári vásárok célja a falunap támogatása

– beszélt a tervekről Simon Józsefné, művelődésszervező.