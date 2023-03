Kunszentmárton három jelenleg is zajló, illetve jövőbeni beruházásról számolt be a város közösségi oldalán közzétett videóban Wenner-Várkonyi Attila polgármester. Elsőként a Molnár Lajos Sporttelepet járta be, melyet jelenleg a Kunszentmártoni Torna Egylet működtet. A szervezet a TAO pályázatok segítségével folyamatosan a korszerűsítésen dolgozott, némelyik korábbi beruházáshoz önkormányzati önerő is szükséges volt. Építettek kerítést, kialakították az öntözőrendszert, eszközöket is beszereztek. Az épület külső felújítására költöttek, a homlokzat egy részét szigetelték, a külső nyílászárókat kicserélték. Tizennégy millió forintból most a belső teret korszerűsítik, illetve a forráshiány miatt elmaradt részeket fejezik be. A bejáratnál féltetőt is elhelyeznek.

– Jogos kritika, igény és elvárás a szurkolók részéről, hogy nincs illemhelyiség, amit kulturáltan lehet használni. Hatmillió forintból a korábbi épületet elbontják és komplett vizesblokkot alakítanak ki – mondta a polgármester, aki a közvilágítás kérdéséről is beszélt.

– A képviselő-testület évekkel ezelőtt megkezdte a közvilágítás korszerűsítését, a régi, rossz lámpákat LED-esre cseréltük. Ősszel arról döntöttünk, hogy az összes önkormányzati intézmény esetében meglépjük ugyanezt – fogalmazott.

A Dani Margit Sportcsarnok küzdőterét megvilágító harminckét lámpatestet közel ötmillió forintból cserélték ki, azt várják, hogy a költség a felére zsugorodik, miközben a fényerő megmarad. Jelentős energiamegtakarítást remélnek attól, hogy további hétmillió forintból az intézmények belső tereiben is kicserélik a hagyományos izzókat.

– A sportcsarnok előtt lévő extrémsport-pályánál LED-es világítótesteket helyezünk el, ennek vagyonvédelmi jelentősége is van – emelte ki a városvezető, aki beszámolt az Alkotmány úti parkoló építési munkálatairól is.