Megszervezték a Nyitott Rendelőintézet programot is

A Tiszta Szívvel Szolnokért program vizsgálatai mellett ezeken a napokon a Hetényi Géza Kórház Rendelőintézete is szélesre tárja kapuit. Egyebek mellett melanoma szűrést, boka-kar index mérést, DEXA-vizsgálatot, és urológiai szűrést is végeznek. Szerdán többek között gyermekszemészeti szűrést is tartanak déltől délután 16 óráig, csütörtökön és pénteken pedig – ahogy minden napon – lehetőség nyílik nőgyógyászati rákszűrést végeztetni az intézményben.