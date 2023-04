Kolozsvári András: fehér, rozé, siller, vörös, válogassunk, élvezzük húsvétkor is! A húsvét a közösen töltött idő, a locsolkodás és persze a családi ebédek, vacsorák és a hozzá dukáló borok ideje is. Mit együnk és mit igyunk hozzá? Erre kerestük és kaptuk meg a választ egy olyan szakértőtől, aki ételben, italban, de még az ünnepkör hátterével kapcsolatban is lenyűgözően otthon van.

Hungarikum a magyar tanya, kiállítás készült az életképekből. Mojzinger Ildikó, Tiszakürt bogarasi tanyagondnok több fotóval is jelentkezett a Falugondnokok Duna-Tiszaközi Egyesületének felhívására. Egyik gondozottjáról készült képet a legjobbak közé válogatták, így a vándorkiállítás tablójára is felkerült. A több mint száz éves eperfát bemutató felvétele a falinaptárba kapott helyet.

Páva formájú tortát készített Pásztorné Ónodi Erika, amivel tizennyolcadik érmét szerezte meg a Pándon megrendezett XII. Kárpát-Medencei Grillázs, Karamell és Mézeskalács Készítők Versenyén.

Zenés, táncos nyuladalommal várták a húsvétot Jászapátin. A forgatagon élő nyulakat simogathattak meg a gyerekek.

Nagy csatában nyert a Dózsa Szentesen. A vízilabda-bajnokság 22. fordulójában a sereghajtó Szentes vendége volt a Szolnoki Dózsa csapata.

Nyolcszáz galambot gondoznak Hunyadfalva saját tenyészetében.

Rongálás történt, vagy csak egy véletlen baleset? Nem lehet tudni, mindenesetre az egyik szolnoki facebook-os csoportban posztolt képek szomorú látványt nyújtanak.

Csokitojást és közlekedési tanácsokat is osztottak az újfalui polgárőrök. A rákócziújfalui polgárőrök csokitojás mellett balesetmegelőzési tanácsokat is osztottak húsvét alkalmából.

Még a nap is kisütött, így nem volt akadálya a hamisítatlan húsvétolásnak Nagykörűben. Kicsiknek és nagyoknak színes, ízes, illatos programokat kínáltak a szervezők.