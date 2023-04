A közelmúltban írtunk arról, hogy gondot okoznak a gazdájukat óvodába, iskolába, boltba kísérő, majd a falu utcáin randalírozó kutyák Tiszapüspökiben. A probléma azóta sem oldódott meg, sőt...

– A jó idő beköszöntével most még azok az ebek is útra kelnek, melyek a felelős állattartásnak köszönhetően év közben beoltva, chippel a portákon tartózkodnak. Tiszapüspökiben a problémát az jelenti, hogy nagyon sok a felelőtlen állattartó, aki nem is vesz tudomást arról, hogy az ő elhanyagolt telkén szaporodott az állatállomány, és az eddigi egy helyett hat-nyolc kutya szaladgál az udvaron, majd a környéken. Amikor ezeket az embereket megszólítjuk, azt mondják, hogy nem az övék a jószág. Van szerződésünk állatbefogóval, de akkor sem tudok mit tenni, mert az adott eb nincs beoltva, chipelve, legfeljebb el tudom vitetni. Az állatbefogó a kérésünkre rendszeresen kijön a településre, és teszi a dolgát, de más településről érkezik így azonnal, amikor megjelennek a közterületen a falkák, nem tud itt teremni. Ha egyet eltalál mégis a kábítófegyverrel, a többi szanaszét szalad – tárta fel a probléma okát Bander József, Tiszapüspöki polgármestere.