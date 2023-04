Szorgos kezek munkálkodnak Jászfényszarun, hogy színpompás tavaszi virágokkal díszítsék a város közterületeit.

Március 6-án kezdtük a munkálatokat, melyek még hetekig tartanak. Ebben az évben közel hétezer árvácskát ültetünk el városszerte. Helyi termelőktől mintegy tizennyolc színben vásároltunk virágokat. Nagyon figyelünk arra, hogy az előkészített ágyásokba elhelyezett különböző színű árvácskák egymással harmonizáljanak

– avatott be a munkálatok részleteibe Szekeres Zoltánné, a Gamesz munkatársa.

A kertészek vezetője azt is elmondta, hogy az időjárás függvényében általában hetente háromszor locsolják a növényeket. A tavaszi virágokból nem csak a parkok és egyéb közterületek virágágyásaiba jutott, hanem többek között a templomkertbe, az orvosi rendelőbe, a gondozási központba és a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarára is. Az intézmények szépítése a közösségépítést is szolgálja, így például a gondozási központban az idősek, míg az általános iskolában a diákok ültették el a virágokat.

Kék árvácskákból harmincas számot alakítottak ki a kreatív kertészek

Fotós: Pesti József

Az árvácskák helyére május végén egynyári virágok kerülnek.

A nyári virágok tervezésénél érdemes olyan növényfajtákat választani, amelyek jól bírják a hőséget

– jegyezte meg a szakember.

Az önkormányzat minden évben kiemelt figyelmet és komoly összeget fordít a város zöldítésére, virágosítására, mely a település kertészeti múltjával hozható összefüggésbe.

– Fontosnak tartjuk, hogy az igényes kertkultúra hagyományait vigyük tovább, hiszen a tiszta, virágos környezet növeli a lakosok komfortérzetét – mondta el érdeklődésünkre Győriné dr. Czeglédi Márta. A polgármester hozzátette: a növények szakszerű kezeléséről a város kertészei gondoskodnak. - Szép, virágos településünk szimbolikus példája a főtéren az elmúlt harminc évre emlékeztető virágkompozíció, melyet Víg Miklós ötlete nyomán a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet kreatív kertész dolgozói ültettek és gondoznak. Minden évben ingyenesen biztosítunk a lakosság részére cserjéket, fákat, gyümölcsfákat és rózsákat. Az elmúlt kilenc évben mintegy 5000 darab fát, 27500 darab cserjét, 7700 gyümölcsfát, 2700 tő rózsát osztottunk ki a lakosoknak. Emellett 2017-ben a Zöld város projektünkben közel 22700 tő virágot és cserjét, valamint 43 darab fát ültettünk a város közterületeire. Az Öreg erdőben 2015-ben a fák visszapótlásaként 10000 darab facsemetét, kőrist és kocsányos tölgyet telepítettünk, melyek ma már fejlődő erdőt képeznek – számolt be a zöldítési programról a városvezető.