– Itt, Tiszaburán nagyon sok a régi, vályogból épült ház, a legtöbb valamilyen javításra szorul. A településnek ráadásul van egy olyan része, ami nagyon kitett a szélviharoknak, ugyanis két utca is szántóföldi területre nyúlik, így az épületeket nem védi semmi. Szinte minden nagyobb vihar után leviszi a szél a hullámpalákat – mondta Bátki Márton, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi programvezetője arról, miért nélkülözhetetlen a „tetőkommandó” segítsége a faluban.

Bár a nevük „tetőkommandó”, alapvetően minden házjavítással kapcsolatos feladatot ellátnak.

– Itt, Tiszaburán legalább harminc ingatlannál avatkoztak be 2021 óta. Nemrég volt egy nagyobb akció, amikor több ingatlanon a törött ablaküvegeket cserélték le polikarbonátra, két hete pedig tetőjavításokat, ablakcseréket végeztek – sorolta. Bárki Márton hozzátette, büszkeség a település számára, hogy az eddig Nyíregyházáról érkező csapatot hamarosan helyi „tetőkommandó” váltja, a három-négy fős csapatba ügyes kezű, az épületjavításokban jártas közfoglalkoztatottakat emeltek ki.

Hozzánk is rendszeresen ellátogat a tetőkommandó

– ezt már Tasi Krisztina, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tiszabői Jelenlét Pontjának programvezetője mondta.

A legszegényebb területeken, így például Tiszabőn segítenek a szeretetszolgálat munkatársai

Forrás: Beküldött fotó

– Tavaly óriási vihar csapott le Tiszabőre, nagyon sok tető cserepe és hullámpalája megrongálódott, ezeket pótolta a csapat. Márciusban is több helyi lakosnak segítettek, tetőszerkezet javításában, a plafon megerősítésében. Elsősorban olyan családokhoz mennek, ahol három év alatti kisgyermeket nevelnek. Az ingatlanok felmérése egyébként folyamatos, és a javítások, beavatkozások tervezése, előkészítése most is zajlik – tette hozzá.

A két éve alakult tetőkommandó a legszegényebb térségekben 2021-ben 50, tavaly pedig több, mint 60 helyszínen végzett beavatkozásokat. Idén tavaszra az általuk megjavított lakóingatlanok száma meghaladta a négyszázat.