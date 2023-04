– Ez itt Csöpi. Nemrég fogadtuk be az utcáról, ő pedig a nemrég született kiskölyke, akinek majd a gyerekek adnak nevet – mutatta be a tiszabői Jelenlét Pont udvarán álló kennel lakóit Tasi Krisztina, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi programvezetője. A tacskókeverék Csöpi, és apró, fekete kölyke nem az első befogadott eb a portán. Bogi, a szintén fekete színű keverék ottjártunkkor látványosan félrevonulva, kissé sértődötten vette tudomásul az új jövevények jelenlétét.

– Ahogy Bogi, úgy Csöpi is a település úgymond közös kutyája, a tanodás, óvodás és iskolás gyerekek rendszeresen látogatják, és gondozzák őket. Ezáltal megtanulják a tudatos, felelősségteljes állattartást, ahogy az iskolában zajló kutyaterápiás foglalkozásokkal is, melyeket most a harmadik osztályosoknak tartanak keddenként és csütörtökönként, de hamarosan minden alsós osztályban elindul – sorolta a program elemeit a szeretetszolgálat munkatársa. Mint elmondta, a rendszeres ivartalanítási programokra szintén nagy hangsúlyt fektetnek, a legközelebbi ilyet május 10-én tartják.

Hozzátette, ezen a napon nem csak ivartalanítják, de csipeltetik, oltják és féregtelenítőt is kapnak a Jelenlét Pontra bevitt ebek.

Mindeközben az önkormányzat elkezdte a kutyák összeírását a településen, a lakosoknak egy kérdőívet kell kitölteniük a kutyák számáról, fajtájáról, és arról, hogy milyen oltással rendelkeznek.

– Segítünk kitölteni ezeket az adatlapokat, hiszen szeretnénk tisztán látni az önkormányzattal együtt, hogy hány kutya van a településen. Egy időben ugyan sikerült visszaszorítani az utcán kóborló ebek számát, azonban most tavasszal láthatóan megnőtt a kutyaállomány a faluban, ezt próbáljuk közösen az önkormányzattal visszaszorítani. Remélhetőleg ez a májusi ivartalanítási program sokat segít majd a helyzeten, mert nyilván itt az lenne a hosszútávú cél, hogy ivartalanok legyenek az ebek, és így nem nőne folyamatosan a létszámuk – hangsúlyozta a szakember. Hozzátette, bár a lakosoknak még kell segítség a felelős állattartási szokások kialakításában, de egyre többen vannak, akik már tudatosak a témában.