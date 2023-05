Szinte folyamatosan a kertet gondozza, pedig már 95 éves is elmúlt, áprilisban töltötte be ezt a szép kort. A tiszatenyői Csikós Bálintné 1983 óta nyugdíjas, addig a törökszentmiklósi Barneválnál dolgozott, mint ruhakiadó. Mindeközben négy gyermeknek adott életet, azóta unokái, dédunokái és ükunokái is születtek. 1971 óta egyedül él.

Rózsika néni szerint a hosszú élet t titka a nyugodt környezet, a rengeteg munka, az egyszerű ételek, az ital és dohány teljes mellőzése, valamint a kevés alvás, mert úgy véli, aki sokat alszik, mindenről lemarad...

A szépkorú hölgyet a napokban köszöntötte születésnapja alkalmából Mező József Tiszatenyő polgármestere és Kozák Mária alpolgármester.