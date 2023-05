– Szombaton arról is megemlékezünk, hogy volt egyszer egy karcagi laktanya, amely 2004. június 30-áig működött. Azon Karcagon állomásozott honvéd alakulatok személyi állománya előtt tisztelgünk, akiknek a tevékenysége nagyban hozzájárult a település társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődéséhez – mutatott rá az őrnagy, hozzátéve, hogy a városban a katonaság története nagyon régre nyúlik vissza.

– Már az 1745. május 6-án íródott redemptiós oklevélben felsorolt kötelezettségek között is szerepelt a rendszeres katonaállítás, katonai beszállásolás, a szállásoló katonaság ellátása.

A városban sokáig különböző épületekben helyezték el az ide vezényelt katonákat, huszárok és gyalogosok váltották egymást. 1931. június 20-án kezdték meg a kaszárnya építését, amit az Esztergomból áthelyezett Magyar Királyi Kapisztrán János 6. honvéd kerékpáros zászlóalj katonái népesítettek be 1936. október 1-jén, majd 1941-ben a zászlóaljat kivezényelték a frontra. A 2. világháborút követően előbb lövészalegységek jelentek meg a laktanyában, majd 1953. november 15-ével egy páncéltörő tüzérosztály, később könnyű légvédelmi tüzérosztály, amit légvédelmi tüzérezreddé fejlesztettek.

Az alakulatok, számunkra már elég jól ismert módon, 1990-ig tevékenykedtek Karcagon. A megüresedett laktanyában ruházati raktárbázist hoztak létre – sorolja Rab János, aki az egyik parancsnok volt itt akkor.

– A megszűnő alakulatoktól az anyag nem érkezett, hanem szinte ömlött befele, minden épület megtelt szó szerint a pincétől a padlásig. Már a távolból is jól látszottak a ládahegyek az objektum udvarán. Amikor a Magyar Honvédség a közvetlen értékesítéseket beszüntette, 950 tonna ruhaanyag és 1230 tonna vegyvédelmi szakanyag volt itt, amit 2004 február közepére szállítottak el, s akkor a laktanya a karcagi önkormányzat tulajdonába került, s mint honvédségi bázis megszűnt. Területén jelenleg gazdasági vállalkozások működnek.

Mégis sikerült hagyományt teremtenünk Karcagon a katonai emlékek megőrzésében, hiszen a Honvédelmi Minisztérium és a karcagi önkormányzat segítségével emlékszobákat avattunk 2010-ben, amelyet most pályázati pénzből teljesen felújíthattunk, dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató szakmai felügyeletével. A tablókon bemutatják a laktanya építését, az egykori parancsnokokat, a fontosabb kulturális és sporteseményeket, de a légvédelmi, a kerékpáros, a tüzérosztály, illetve a páncéltörők technikai fejlődése is nyomon követhető a képeken. Ezeken túl több katonai tárgyat is láthatnak az érdeklődők. A kiállítás előzetes bejelentkezéssel látogatható.