Fontos vizsgálatok várnak májusban az örményesiekre

Többféle szűrővizsgálat és tanácsadás is elérhető majd azon a szűrőbuszon, ami várhatóan májusban gördül be Örményesre, emellett hamarosan ingyenes látásvizsgálatot is végeznek a településen.

Molnár-Révész Erika Molnár-Révész Erika

Forrás: Illusztráció Fotós: Pesthy Márton

Május 24-én ingyenes látásvizsgálatra várják a helyieket Örményesen, a polgármesteri hivatal nagytermében reggel kilenctől délelőtt fél tizenegyig. A település emellett részt vesz a „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” nevű kezdeményezésben is, mely májustól indul a vármegyei kistelepüléseken a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet lebonyolításában. A szűrőbusz a sportpályán várja majd a lakosokat, az időpont még egyeztetés alatt áll.

