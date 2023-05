Május 8-án kezdődött el a Közösségek Hete, melyhez Szolnokon a Kertváros Közösségi Ház és Fiókkönyvtár is csatlakozott. Az intézményben már a hétvégén az országos programsorozatra hangolódtak, generációk találkoztak és szeretetteljes előadásokkal kedveskedtek egymásnak.

– Eseményünk tökéletes megnyitója a hétnek. A kertvárosi időseket ünnepeltük, köszöntöttük – mi, a kertvárosi óvodások, kisiskolások, kamaszok, fiatal szülők, felnőttek – együtt. Generációk közösen – egy szép cél érdekében – írták az intézmény munkatársai közösségi oldalukon.

– Pomázi Erika köszöntő, nyitó gondolatai után két csodás zongora előadást hallhatott a közönség, ezután a Kertvárosi Óvoda gyerkőcei kedveskedtek műsorral. Természetesen a kamaszok is készültek: novellákat olvastak fel és hokis-focis, dekázó bemutatóval leptek meg bennünket.

Molnár Péter és az Aranycsillag Társastánc Klub Szolnok tagjai zárták a köszöntő programot. Többféle tánc bemutatásával készültek a szépkorúaknak, olyan jó hangulatot teremtettek, hogy már-már a közönség is táncra perdült. Végül a kamaszok még egy meglepetést hoztak nekünk: készítettek egy videót az elmúlt évek azon programjairól, ahol az idősek voltak a főszerepben – számoltak be a közösségi eseményről, melynek második felében közös beszélgetésbe kezdtek, finomakat ettek-ittak társaság tagjai. Megnéztük a mini kiállítást is, amit az itt lakók által készített alkotásokból állítottak össze.

Május 12-én ismét az időseknek kedveskednek az intézményben, délelőtt kilenc órától a meseterápiával ismerkedhetnek majd Kolozsvári Katalin vezetésével.