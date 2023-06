Döbbenetes módon elszaporodtak az idei évben a kullancsok, mert kedvező volt számukra az enyhe tél, és az elmúlt hetek csapadékos időjárása – figyelmeztetett a Magyar Kullancsszövetség. Az egyesület vizsgálatai és tapasztalatai alapján ma már olyan földrajzi helyeken és testrészeken is támadnak a vérszívók, ahol eddig nem.

Több mint tíz éve hódol a kertészetnek a kunszentmártoni Oberna István. Mára harminchét féle pálma és egyéb különleges trópusi növény díszíti udvarát, igazán mediterrán hangulatot teremtve a tiszazugi városban. A történet kaktuszok gyűjtésével kezdődött.

Szászberken kettő, Kunmadarason 16 százalékos a munkanélküliség. A februárban jelentkező kismértékű emelkedést követően folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők száma Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, derül ki a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adataiból.

Két éve még arról számoltunk be, hogy második önéletrajzi kötetét adja ki, most pedig már arról, hogy hamarosan megjelenik második angol nyelvű videoklipje is a törökszentmiklósi influenszernek, Polgár Zsuzsának. A volt szépségkirálynő dalát már nagy sikerrel játsszák a külföldi, elsősorban a dél-európai rádióadók.

Arany diplomát kapott önzetlen segítségnyújtásáért a szolnoki dr. Molnár Beáta, akit elsősorban a vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ vezetőjeként ismerhetünk. Ezt az elismerést azonban magánszemélyként kapta az IPA Magyar Szekciójától. A méretében is tekintélyes diplomát májusban, Budapesten vehette át. Az elismerésre a jászszentandrási tagszervezet elnöke, dr. Lukács Gusztáv terjesztette fel.

A bővülő szolgáltatások, az új épület és kiállítás odáig vezettek, hogy a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum pályázott az Év múzeuma címre. A zsűri döntése alapján az elismerést hétfőn át is vehették.

Nem úgy halt meg Suhajda Szilárd, ahogy eddig feltételezték. Két szemtanú beszámolója is megcáfolt néhány teóriát, amelyek a magyar hegymászó eltűnésekor kezdtek el terjedni.