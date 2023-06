Olyanokra gondoltunk, akik közösségben is elvannak és egy ideig nyugton ülni is képesek. Kicsit persze a jelenlévők is szertelenek, bekiabálnak időnként, de ebből persze nem csinálunk gondot. Egyébként óvodás korútól a felső tagozatosig hoztak el a szülők gyerekeket. Fontos, hogy olyan közösségben legyenek, ahol megértésre találnak, elfogadják őket olyannak, amilyenek. Szerencsére elég szép számban szoktak jönni az eseményeinkre, szakmai előadásokra, nem csak Szolnokról, de akár Abonyból, Ceglédről, de még Budapestről, Nyíregyházáról is.