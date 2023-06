Mint mondta, a tavalyi év sikeres volt a klub számára abban is, hogy a Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtott szakmai fejlesztési program révén egy csarnok megépítésére kaptak engedélyt.

– A projekt egy 126 millió forintos infrastruktúra-fejlesztési program, melynek eredményeként egy könnyűszerkezetes, huszonötször harminc méteres gyakorlópálya kialakítására nyílt lehetőség. Az elmúlt öt évben a szülők, illetve magánerő támogatásával tudtunk a Szandai réten jégpályát működtetni, így tapasztalatot szereztünk abban, hogyan lehet gazdaságosan működtetni egy ilyen pályát. A város is támogatott minket anyagilag. Szeretnénk, ha ez a program most lépne egyet, és maga a Szolnok Orcas Hockey Sportegyesület tudná ezt a csarnokot fölépíteni – hangoztatta dr. Buczkó István.

A programban 15 évre kell vállalniuk a működtetést, ezért is volt fontos, hogy támogatót találjanak. Hering Tamás tulajdonos, ügyvezető felajánlotta, hogy a cég területén alakítsák ki a csarnokot, itt adottak a lehetőségek a szükséges közműfejlesztésekhez is.

Mivel a városban nagy az igény a korcsolyázási lehetőségre, a város támogatását is élvezhetik.

Szalay Ferenc polgármester is méltatta a beruházást, és mint megjegyezte, az üzemeltetés kérdése lesz az, ami a jövőjét meghatározza. Felidézte, hogy évekkel ezelőtt, mikor az Alcsi Holt-Tisza telente befagyott, több tízezer ember ment ki a jégre. Ez is az igényeket mutatja.

A támogatás a város teherbíró képességét tekintve nem lesz egyszerű, de teher alatt nő a pálma. A jégsport népszerű, így biztos lesznek, akik mellé állnak mecénásként, szponzorként

– mondta a polgármester.

Hering Tamással elmondta, egy telekrészt adnak a sportklubnak tartós használatra, valamint felajánlották az idei támogatási keretük száz százalékát a sportegyesületnek.

Úgy gondolom, hogy a szolnoki sport sokkal magasabb szintű, mint a hasonló városokban. Bízom abban, hogy a sikeres együttműködésnek köszönhetően még színesebbé tudjuk ezt tenni

– vetítette előre Hering Tamás.

Dr. Buczkó István azt is elárulta, a technológia alkalmas arra, hogy a klímaváltozás okozta felmelegedés ellenére is energiatakarékosan, minden évben legalább négy-öt hónapon át jeget biztosítsanak sporthoz. De felkészültek az jégmentes időszakra is: a jégkorong szövetség egy speciális felületet fog biztosítani számukra, amin görkorcsolyázni lehet. Így nyolc-tíz hónapra nyúlik a szezon.

A beruházás az áramfejlesztő kiépítésével kezdődik, ami várhatóan 6-8 hónapot vesz igénybe, emellett a beton alapot is elkészítik.