A közgyűlésen elhangzott, tavaly 8519 órát töltöttek szolgálatban Törökszentmiklós polgárőrei, ebből külterületen 819 órát, a rendőrséggel együtt pedig 1174 órát járőröztek.

Jelzésadás 99, segítségnyújtás pedig 61 alkalommal történt. A Szomszédok Egymásért Mozgalomhoz tavaly már 1622 háztartás csatlakozott, ez a szám javulást, fejlődést mutat.

– 2023-ban is örömmel számolunk be arról, hogy tovább javult a polgárőrség társadalmi és szakmai megítélése, megőriztük politikai mentességünket, a polgárőrség tekintélye erősödött. Egyesületünk létszáma 70 fő körül realizálódik, annak köszönhetően, hogy a kieső polgárőr társainkat nélkülöznünk kellett, ugyanakkor sikerült új polgárőröket is aktivizálni – mondta a közgyűlésen Kolozsi József elnök.

Hozzátette, a polgárőrök a napi munka mellett továbbra is kiemelten fontosnak tartják az idősek látogatását, és ehhez kapcsolódó feladatok ellátását, a fiatalok bevonását az önkéntes szervezetbe, a pályázati lehetőségek kiaknázását, és idén is segítik jelenlétükkel a gyermekek biztonságos átkelését a Kossuth Lajos út és az Almásy út sarkán lévő gyalogátkelőhelyen. A polgárőrség kiemelten kezeli a környezetvédelem kérdését, de növelnék a saját, és a rendőrséggel közös szolgálati óraszámot is.