A stresszt elkerülni nemigen lehet, inkább csak oldani a feszültséget. A kutatások szerint 2035-re a stressz lesz az első számú ok a megbetegedésekre. A statisztikák azt mutatják, hogy már ma is a betegállományok egy negyede ebből adódik. Ez innentől már nemcsak a dolgozók jóllétét érinti, hanem komoly gazdasági érdeke is egy cégnek, hogy erre áldozzon. Nem kérdés tehát, hogy a stresszkezelésről beszélni kell. Hamar Márta mindfulness coach és Csányi Orsolya PRC pilatesoktató az ünnepi könyvhét alkalmából előadást tartottak, ahol két különböző módszert is ajánlottak a nyugodt, kiegyensúlyozott élethez.

– Néhány hónapja tartottunk egy konzultációt a témában, akkor merültek fel az urak. Mert mi hölgyek, akár egy jó könyvhöz is fordulunk, ha problémánk van, míg az urak sokszor egymással sem beszélik meg, legyen az lelki élet válsága, munkahelyi probléma. Úgy gondoltunk, ez megérne egy több helyszínes előadássorozatot, így kerültünk a Hild Viktor Könyvtárba – mondta Csányi Orsolya.

A pilatesoktató a stressz tüneteiről is szólt, melyek között a legkiemelkedőbbként a szorongást, az alvászavart vagy éppen az emésztési problémákat említette.

– A klasszikus pilates mozgásrendszernek harmincnégy alapgyakorlata van, amelyek egymásra épülnek.A légzés, a testi egészség, a szellemi frissesség és tudatosság fonódik össze. Joseph Pilates életfilozófiájának része a mindennapos mozgás, a friss levegő, a napfény, a megfelelő testsúly elérése, a forró és hideg vizes váltófürdő, valamint a természetgyógyászatban ismert száraz bőrkefélés. Bevezeti a játék fogalmát, ahogy a gyerekek megélik a felszabadultság érzését, nekünk is ezt kellene átélnünk a mindennapokban egy könyv, egy jó beszélgetés vagy a hobbink által. Stresszes állapotban viszont ez nem lehetséges – fejtette ki Csányi Orsolya.

A lejátszás gombra kattintva meg is hallgathatja a két szakember tanácsait:

A két ajánlott stresszkezelés közös pontja a mozgás és a helyes légzéstechnika. Hamar Márta mindfulness coach Tudatos jelenlét túrákat szervez, melyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mint egyéni módszert jegyzett be.

– A tudatos jelenlétnek a stressz csökkentésben jelentős szerepe van. Azért fontos, hogy az illető a jelenben tudjon maradni, mert a jelen pillanatban nincs stressz. A stressz akkor bukkan fel, ha az ember múltbeli dolgokon rágódik vagy a jövője miatt aggódik – fogalmazott.

Hozzátette: a stresszkezelés eszközei – például a légzőgyakorlatok vagy fókuszálási technikák – tanulhatóak.

– A természetben végzett mozgással egybekötött stresszoldás során földrajzilag is eltávolodnak a feszültség forrásától, így már pusztán ezáltal is egy lecsendesedett, nyugodtabb állapotba kerülnek. Megtanulják azt is, hogyan lehet fókuszálni, egy dologra összepontosítani – emelte ki a túrákról.