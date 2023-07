A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a 2023. évi országos hatósági ellenőrzési terv alapján április 3. és április 21. között célvizsgálatot tartott. Az ellenőrzés fő célja a szabadsággal kapcsolatos szabályok ellenőrzése volt.

Országosan az ellenőrzött munkáltatók 77 százalékánál találtak szabálytalanságot, ami a dolgozók 58 százalékát érintette.

Szűkebb régiónkban ennél rosszabb aránnyal szembesülhettünk. A vármegyei kormányhivatal tájékoztatása alapján a munkaügyi hatóság Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 37 munkáltató 64 munkavállalóját vizsgálta. Közülük 33 munkáltató 50 munkavállalójánál tártak fel szabálytalanságot, ami azt jelenti, hogy az ellenőrzött cégeknek 89 százaléka, a dolgozóknak pedig 78 százaléka volt érintett valamilyen szabályszegésben.

Tipikus példaként említhető, a vármegyében annak a dohányboltnak az esete, ahol április közepén helyszíni foglalkoztatásfelügyeleti ellenőrzés során azt állapították meg, hogy a munkáltató a 2022-es évben egy munkavállalónak a 16 évnél fiatalabb gyermeke után járó 2 nap pótszabadságot nem adta ki.

A hatóság a szabálytalanul foglalkoztató munkáltatók közül 4 munkáltató részére összesen 1.250.000 forint munkaügyi bírságot szabott ki. Közülük 2 munkáltatót a szabálytalanság megszüntetésére is kötelezték határozatban. Ezeken kívül 39 jogsértést megállapító és figyelmeztetés szankciót alkalmazó határozat is született, 71 munkavállaló foglalkoztatására vonatkozóan, ahol egy-egy ügyben több jogsértést is feltártak.

Az akció során elsősorban a munkavállalók pihenéshez való jogának érvényesülését, azaz a szabadságok kiadását, a foglalkoztatási jogviszonyok rendezettségét, a munkabér mértékére és védelmére vonatkozó jogszabályok megtartását, valamint a munkaidő betartását és nyilvántartását vizsgálták. A célvizsgálatnak kiemelt ellenőrzési célpontja nem volt, a hatóság munkatársai a célpontok kiválasztása során törekedtek minden nemzetgazdasági ágazatban a munkáltatók minél szélesebb körét ellenőrizni.