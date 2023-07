Folyamatosan nevelnek szarvasmarhákat, melyekből a napokban négyet értékesítettek.

Vékonyné Házi Eszter polgármester elmondta, ezúttal belföldre adták el az állatokat. A maradék hét tehén most négy-öt mázsát nyom, azokat ősszel tervezik leadni, és ártól függően tizennégy-tizenhat kis borjút beszerezni, amelyeket majd felnevelhetnek. Az önkormányzati földön a konyhakerti növények is jól fejlődnek, idén jónak ígérkezik a hagymatermés is.

A paradicsom is termést hozott már, bár még érnie kell.