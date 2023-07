Civileknek és rendvédelmi szerveknek is tartanak szemináriumot

A rendőrség akkreditált oktatójaként folyamatosan konfliktuskezelési képzéseket tart Balla Tibor, ahogy a polgárőröknek is civil taktikai tanácsokat ad. Azon dolgoznak, hogy a pedagógusoknak is kreditpontos képzéseket szervezhessenek.

– A családon belüli szerepek felcserélődtek. Régen a gyerek tisztelte a szülőt, a szülő a tanárt, ez most megfordult. A gyereket tisztelik, a szülő csak eszköz, így a tanár is az. A fiatalok nem egymás társaságát keresik, hanem egyszemélyes közösségeket alkotnak, pótlást az internet jelent – magyarázta Balla Tibor, majd egy gyakorlati példát is említett.

– Ha az egyik gyerek konfliktusba kerül a tanárral és balhé van, elindul a videófelvétel, a gyerek több lájkot kap, ha szembeszáll. A tanár azt hiszi, hogy húsz gyerekkel van egy terembe, közben százezrek figyelik. Ennyi ember irányítását nem tudja kézben tartani. Megoldás lehet, ha leadatja a telefonokat az óra elején, a gyerek ilyen esetben vissza tud vonulni – fogalmazott meg egy hétköznapi esetet.

A következmény már nem bír „hírértékkel” a gyerekek körében, erre is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, az osztályfőnöki órák alkalmas keretet adnának erre.