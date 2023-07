A válogató tábor minden évben a felkészítési folyamat csúcsa, a végén pedig az is kiderül, hogy melyik az az öt diák, aki képviselheti Magyarországot a nemzetközi versenyen. Az égi mechanika, szférikus csillagászat, kozmológia, és egyéb fontos csillagászati témák mellett planetáriumi feladatokat végeznek a táborlakók. Esténként az észlelési gyakorlatok után kellemes beszélgetésekre és érdekes történetekre is marad idő a szabad ég alatt. A tábor szakmai programjának összeállításakor a szervezők ezúttal is igyekeznek megtalálni az arany középutat, hogy ne csak elmélyítsék a diákok tudását az olimpián általánosan előforduló témakörökről, hanem saját korábbi tapasztalataik és élményeik segítségével felkészítsék őket mentálisan is a versenyre