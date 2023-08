Az abonyi önkormányzatnál iratrendezést, egyéb intézményekben takarítást, illetve a közterületek szépítést kapták feladatul a fiatalok.

– Abonyban is nagyon népszerű a diákmunkaprogram, így ahogyan az elmúlt években, úgy idén is immár hagyományosan dolgoztak nálunk – tájékoztatta lapunkat a városháza sajtóreferense. Lőrinczy Veronika elmondta, a városvezetésnek fontosak a fiatalok, és az, hogy az iskola elvégzését követően itthon találják meg számításaikat. Ennek egyik lehetséges lépcsője a diákmunka. Ezúttal összesen tizenhatan dolgoztak náluk júliusban és augusztusban. Munkájuk rendkívül változatos volt, többen a művelődési házban és a polgármesteri hivatalban kaptak feladatokat. Segítették többek között a hivatali ügyintézők munkáját, a rendezvényszervezést, a programok lebonyolításában aktívan közreműködtek, még a környezetünket is szépítették, hiszen a közterületeken található padokat is festették.

– A diákok nagy segítséget nyújtottak, különösen a szabadságolások idején. A fentiek mellett egész évben van lehetőség közösségi szolgálatban részt venni Abony közéletében – hangsúlyozta a szóvivő.