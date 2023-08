Sikeresnek bizonyult Rákóczifalván a szombatra meghirdetett ovis-sulis cuccok börzéje. A Varsány Közösségi Ház aulája megtelt azokkal, kik elhozták a fölöslegessé vált, de jó állapotú holmikat, tanszereket, öltözékeket.

Császiné Csáti Réka igazgató elmondta, ha nem is bizonyult akciójuk tömegrendezvénynek, de folyamatosan érkeztek az érdeklődők, akik nagyok kedvező áron szerezhették be ily módon a tanév során szükséges eszközöket. Némelyek sikerült a behozott dolgok nagy részén túladnia, bár volt, aki csak néhány dolgot adott el. A vásárlók azonban elégedettek voltak, hiszen nagyon kedvező áron jutottak hozzá egyébként minőségi dolgokhoz. Például „fillérekért” vásárolhattak meg korábbi gazdáiktól olyan fejlesztő társasjátékokat, amikért boltban komoly ezreseket, akár tízezer forintot is elkérnek.

Volt „anya placc” is, ahol mindössze kétszáz forintért lehetett csinos női ruhákhoz jutni.

Teljes családok is eljöttek börzézni, de a gyerekeknek sem kellett unatkozniuk, míg szüleik a cuccokon próbáltak túladni vagy a felhozatalból válogattak, a kicsiket kézműves játszóház várta. A diákmunkás lányok útmutatásával papírtechnikával készítettek látványos pillangókat. A közösségi ház pedig dinnyével, bagettel és cukkinikrémmel vendégelte meg a betérőket.

Császiné Csáti Réka sikeresnek ítélte a programot, hiszen több mint félszáz helyi megfordult a börzén.

Ez pedig jó arány annak fényében, hogy sokan az interneten keresztül adják el a fölöslegessé vált dolgaikat, persze egy ilyen börzének megvan a maga sajátos hangulata. Mint elárulta, az egyik apuka felvetette, akár negyedévente is lehetne ilyen akciót szervezni, ami elől nem zárkóznak el. A börzének egyébként támogatója is akadt: az egyik helyi civil szervezet írószerekkel, füzetekkel, ragasztóval ajándékozta meg az alkalmi eladókat, akik örültek is az adománynak, hiszen mindegyiküknek van gyereke.