Az egészen fiataltól a kicsit idősebbekig mintegy harminc önkéntes ragadott szerda délelőtt seprűt, kapát és gereblyét, hogy rendbe tegyék a református templom kertjét Törökszentmiklóson.

– Reggel kilenc óra óta itt szorgoskodunk, még az idős otthonunkból is érkeztek önkéntesek, emellett a nőszövetségünktől, a református általános iskolából és a gimnáziumból is jöttek résztvevők. Ez az első közös kertészkedés, melyet szeretnénk rendszeresíteni, hiszen amellett, hogy hasznos, közösségépítésre is kiváló – mondta a helyszínen Kupai-Szabó Tímea református lelkipásztor.