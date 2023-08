Már csak a harmincéves nyírfasor csonkjai állnak Tiszapüspöki általános iskolájánál, befejeződött a balesetveszélyessé vált nyírfasor eltávolítása az intézmény elől. A növények egy része már korábban, a tavalyi nyári aszály során tönkrement, végül kiderült, az összes fa menthetetlen. Félő volt, hogy a kiszáradt ágak gallyak könnyen leszakadnak, ami balesetveszélyt jelenenthetett volna az iskolába járó diákokra.

– Tanévkezdésre az ágak elszállításával is készen leszünk. Most ez volt a legfontosabb feladat, szeptembertől folytatjuk az egyéb közterületeink karbantartását is – tájékoztatott Bander József polgármester.

A kivágott nyírfák helyére ősszel szárazságtűrőbb gömbkőriseket ültet ősszel az önkormányzat.