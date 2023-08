Sztárfellépőből sem volt hiány Tiszasülyön a falunapi rendezvényen. A szombati egész napos programkínálattal a szervezők kicsikre és a nagyokra egyaránt gondoltak. Volt lánchinta, dodzsem, céllövölde és kirakodó vásár, emellett többek között bemutatók, foci a szomszédos műfüves pályán, főzőverseny, a tűzoltók is tartottak programot a gyerekeknek.

A színpadon az ifjabb korosztályt a Fülemüle zenekar szórakoztatta. A szervezőknek kijutott némi izgalom is, egyik sztárfellépőjük, Poór Péter járműve ugyanis jövetben lerobbant, így be kellett segíteni, hogy eljusson fellépés helyszínére, így megcsúszott kissé a program. Utána a New Level Empire is élő koncertet adott, majd a Szimpátia együttes előadását élvezhették a jelenlévők. Záró programként DJ Osztrovszkival bálozhattak a jelenlévők.