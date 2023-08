– Kívánok az iskolának és a katonai szervezetnek is eredményes munkát a jövőben. A tanévnyitóra is nagyon szívesen eljövünk, hogy a gyerekeket is tájékoztassuk – tette hozzá az ezredes, majd Tóth József főigazgatóval aláírta az együttműködési megállapodást.

Az aláírás után Kis Ákos vezető kormánytanácsos, a Honvédelmi Minisztérium osztályvezetője tanúsítványt és emléktáblát adott át az intézményvezető részére, amely hivatalosan is igazolja az iskola Honvéd Kadét Programban való részvételét.