A jászkunsági egyesület kerekesszékes versenyzője is végigküzdötte a rendkívül nehéz pályát

Az Én Is Vagyok! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete is képviselte magát az augusztusban Öskün megrendezett Trail-O versenyen. A felhívásra nemcsak az ország számos pontjáról érkeztek versenyzők, hanem még határon túlról is sokan mérették meg magukat.

A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség Trail-O szakágának augusztus 26-i versenyén az összesen 78 induló között az egyesület részéről hárman vállalkoztak a kihívásra: a kerekesszékes Fehérváry Tünde, Csizolszki Bettina önkéntes és a tagok felkészítését is végző tájfutó, Veresné Sipos Etelka. Fehérváry Tünde elmondta, rendkívül nehéz volt a dombok között kijelölt pálya, ráadásul közel negyven fokban kellett küzdeniük, ennek ellenére mindenki élvezte a versenyt. Technikai eszközöket azonban nem szabadott használni, így sajnos fotókat sem tudtak készíteni. A Trail-O nevezetű sportággal 2019 májusában ismerkedhettek meg a szolnokiak és a környező településen élők az Én Is Vagyok! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesületének családi majálisán szervezett bemutató versenyen. A Trail-O a tájfutás fogyatékkal élők képességeihez igazított változata, melyet kerekesszékesek is űzhetnek. Lényege, hogy térkép és tájoló segítségével kell megkeresni különböző állomásokat egy adott terepen. Többen már itt kedvet kaptak a további versenyeken valórészvételhez. Fehérváry Tünde elárulta, egyesületükben jövő évtől komoly felkészülés veszi kezdetét, szakemberek irányításával. A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ugyanis azt tervezi, két év múlva hazánkban rendezi meg a sportág világbajnokságát. Ezen pedig az egyesület versenyzői is szeretnének részt venni.

