– A kisebbik gyermekünk most megy első osztályba, neki tízórait, ebédet és uzsonnát is kértük, nála egyelőre gyűjtjük a tapasztalatokat. A nagyobbnak csak ebédet igényeltünk, mert ő soha nem ette meg a másik kettőt. A két gyereknek így 29 ezer forint az étkezése, ugyanis sajnos semmilyen kedvezménybe nem esünk bele. Ha a másodiknak is mindent kérnénk, az 35 ezer forint lenne havonta – mondta egy megkérdezett szolnoki édesanya, aki folyamatosan nyomon követi a gyerekek étkezésével kapcsolatos tennivalókat.

Van egy új szülői modul, erről az iskolában tájékoztattak, még nyár végén. Egy kis segítséggel regisztráltam a gyerekeket. Mindent lehet látni rajta, például, hogy be van-e fizetve a csekk, vagy mi a napi étlap

– tette hozzá Szabó Hajnalka.

– Mivel három gyermekem van, mi félárat fizetünk az iskolai menzáért. Ez óriási segítség, hiszen csillagászati összeget jelentene a költségvetésünkben, ha mindhárom étkezést kérnénk– mondta egy másik, szintén a vármegyeszékhelyen élő, többgyermekes anyuka.

– Több mint hatezer gyermek veszi igénybe Szolnokon az iskolai étkezés valamilyen formáját, nagy részükre vonatkozik valamilyen kedvezmény. Erre mind az állami, mind az önkormányzati szabályozás lehetőséget ad – tájékoztatott Romhányi Beáta, a szolnoki polgármesteri hivatal Szociális Támogatások Osztályának vezetője.

Mint elmondta, idén szeptembertől életbe lépett Szolnokon is az a tavasszal hozott rendelet, mely szerint az étkezések költségét előre, és nem utólag kell megtéríteni. Vagyis, a szeptemberi díjat már augusztusban ki kellett fizetnie a szülőknek.

– A jogszabály ezt megengedi, sőt, kimondja, hogy előre kell a térítési díjat megfizetni, de ettől az önkormányzat eltérhet. Eddig Szolnok önkormányzata is eltért, ám nagyon sok volt a hátralék, ez az oka a módosításnak – hangsúlyozta az osztályvezető. Mint elmondta, a támogatások terén már a központi, állami szabályozás is nagyon sok családnak segítséget nyújt az iskolai étkezésben.

– Ugyanis, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, akkor bölcsődében, óvodában és általános iskolában ingyen étkezik a gyerek, középiskolában pedig ötven százalékos térítést kell fizetnie. Szintén ingyen étkezik bölcsődében és óvodában, ha tartós beteget nevel a család. Három és több gyermek esetén ingyen étkezik bölcsődében és óvodában, féláron az iskolában, és van még egy plusz kedvezmény– nem olyan régen vezették be– hogy ha a minimálbér nettó összegének 130 százalékát nem haladja meg az egy főre eső jövedelem – ez 200 ezer forint körüli összeg– akkor szintén díjmentesen étkezhet a gyerek, ezt a szülő nyilatkozza le. Az óvodások nagy része beleesik ebbe a támogatási formába – sorolta.

Mint megtudtuk, emellett az önkormányzat plusz egyedi térítési díjtámogatást is tud nyújtani. Ebben volt idén változás, egy tavasszal hozott rendeletmódosítás szerint az addig 100 ezer forint egy főre eső jövedelemhatár emelkedett 130 ezer forintra. Ez alatt kell lennie az egy főre eső jövedelemnek egy családban, hogy erre a támogatásra jogosult legyen.

Ez az étkezési díj 25, vagy 50 százalékos kedvezményét jelenti. Vagyis, például egy középiskolás diák esetében, ahol több gyereket nevel a család, vagyis a központi szabályozás alapján 50 százalékos támogatással étkezik, a fennmaradó 50 százalék kifizetéséhez kérhet az önkormányzattól segítséget.

Hiánypótló honlap segít eligazodni a kérdésekben Tavasszal kezdte meg működését az a honlap, mely egységesen fedi le a város valamennyi oktatási-nevelési intézményének iskolai étkeztetését. – A címe, www.gyermekétkeztetés-szolnok.hu, és ha a szülő erre felmegy, ki tudja választani, hogy bölcsődés, óvodás, általános iskolás, középiskolás gyerekére milyen szabályok, kedvezmények vonatkoznak. Ezen a honlapon működik a szülői modul is, melyen keresztül igényelni és módosítani lehet a gyermek étkeztetését néhány gombnyomással. Nagyon egyszerű és praktikus – mondta a honlapról Romhányi Beáta, a szolnoki polgármesteri hivatal Szociális Támogatások Osztályának vezetője.

