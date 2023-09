Az akció sikerét mutatja, hogy még 19 óra után is érkeztek a térre adományozók. Körülbelül hetven zsáknyi különféle ruhaneműt adtak le, kutyusoknak nyolc nagyobb pokrócot, takarókat és a kutyatápok mellett cicáknak való élelmiszerrel is hozzájárultak az adakozó kedvűek a gyűjtéshez. Idén könyveket is adtak, a Szanda Szabad Könyvespolcot is tudták tölteni, illetve a Miért Ne Alapítvány is kapott a kultúra e termékeiből.