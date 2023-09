Bringás reggelivel indult az Autómentes nap Mezőtúron. Ismét sokan választották autó helyett a kerékpárt a városban, s azzal indultak munkába, iskolába, óvodába. Az eseményről Szűcs Dániel is beszámolt közösségi oldalán, ahol a polgármester megköszönte a szervezést a Közösségi Ház munkatársainak. A bringás reggelin részt vett Herczeg Zsolt is, ő maga is biciklivel érkezett a Szabadság térre.

– Örülök, hogy sokan kerékpárral, rollerrel indultak ma munkába, iskolába. Szívből gratulálok a szervezőknek a programhoz – emelte ki a programmal kapcsolatban a térség országgyűlési képviselője.