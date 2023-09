– Aki 18 és 21 óra között ellátogat a standunkra VR, azaz virtuális valóság szemüveg segítségével utazhat Európa országaiba a Szolnoki Europe Direct jóvoltából – tájékoztatta lapunkat a rendezvény előtt a Verseghy Ferenc Könyvtár kommunikációs és közönségkapcsolati referense. Vona-Gődér Krisztina elmondta, az érdeklődők ezenkívül megismerkedhetnek a Városfoglaló nevű mobilalkalmazással, mely kultúra, mozgás és tanulás is egyben. A mobilapp helyismereti sétákhoz vagy virtuális túrákhoz használható a könyvtár szolgáltatásaként.

A tematikus séták között szerepel vármegyei, illetve szolnoki. Ez utóbbi egyebek mellett a városi szakrális sétát, a szolnoki műemlékeket, a helyi patikákat és a „Verseghy emlékjeleket” helyezi a fókuszba

– hívta fel a figyelmet a szakember.

Tartalmas repertoárral készült az eseményre a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet is. A résztvevők az újraélesztést és az automata defibrillátor használatát sajátíthatják el. Emellett a részeg és a drogos állapotot próbálhatják ki szemüvegek segítségével. Egy időskori szimulátor felvételével pedig azt is megtudhatják, milyen érzés szépkorúnak lenni. A különféle témakörökhöz kapcsolódóan játékos tesztkérdésekre is felelhetnek az érdeklődők.

– A Damjanich János Múzeum évek óta részt vesz a Kutatók Éjszakáján, ahol az jelenlévőknek lehetőségük van megismerkedni a múzeumi munka sokszínűségével, és mélyebb ismereteket szerezni a különböző tudományterületek szegmenseiről – vette át a szót az intézmény kommunikációs munkatársa. Ádám Adrienn hozzátette: a múzeum munkatársai minden évben más területre helyezik a hangsúlyt.

Idén a régészeté a főszerep, ezúttal az Ezt látták a csillagok című új tárlattal ismerkedhetnek a látogatók az egyetemi campuson.