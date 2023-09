A mustgáz szén-dioxid, amely a must erjedése során termelődik. A szén-dioxid önmagában nem mérgező, azonban, mivel nehezebb a levegőnél, egy szellőzés nélküli helyiségből kiszorítja azt. Egy ilyen helyiségben rövid idő alatt alakulhat ki oxigénhiányos állapot, melynek tünetei a szédülés és a fáradtságérzet. Ezeket az eszméletvesztés, végül a fulladás követi.

– Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel. Éppen ezért fontos szellőztetni a pincéket, és célszerű oda szén-dioxid-érzékelőt is felszerelni. Alkalmazható a közismert gyertyás módszer is, amikor az ember egy gyertyával ellenőrzi, van-e elég levegő a pincében. Fontos, hogy az égő gyertyát ne kézben, hanem például egy lapáton tartsuk magunk előtt, és úgy menjünk le a pincébe. Ha a gyertya elalszik, életveszélyes a pincébe menni – figyelmeztetett Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Mint elmondta, a szén-dioxiddal telített pincébe csak sűrített levegős légzőkészülékben szabad bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot és mindenképpen kérje a tűzoltók segítségét.

Hozzátette, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében szerencsére egyáltalán nem jellemző, hogy mustgáz miatt riasztják a tűzoltókat, az elmúlt öt évben ilyen káresemény nem történt a térségben.