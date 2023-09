Jeles évfordulóhoz érkezett a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének rendezvénye, idén immár huszadik alkalommal tartotta meg „Egy Csepp Egészség” elnevezésű – egészségnevelési, sport- és szabadidős családi napját pénteken a szervezet. A programra ebben az évben szeptember 8-án, pénteken került sor, ezúttal is Szolnok szívében, akadálymentes helyszínen: az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban.

A korábban kimondottan csak a sorstársakat megcélzó rendezvény első alkalommal 2022-ben nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt, idén is szívesen fogadtak családtagokat, ismerősöket, érdeklődőket. A látogatókat egészségügyi előadásokat, egyéni tanácsadások, különféle szűrővizsgálatok, masszás és kézműves foglalkozások várták. A fogyatékkal élők számára kifejlesztett segédeszköz-bemutatót is tartottak, és tandem-kerékpározni is lehetett. Az egyesület által fenntartott Elemi Rehabilitációs Központ szolgáltatásairól is tájékozódhattak az érdeklődők a központ munkatársaitól.